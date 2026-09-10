Boltz: Energiepreise werden weiter deutlich steigen

Der Energieexperte und frühere E-Control-Chef Walter Boltz geht davon aus, dass die Energiepreise noch um 20 bis 30 Prozent steigen werden. Aber: "Die Sorge um die Verfügbarkeit ist übertrieben", sagte Boltz Donnerstagabend in der "ZiB2". "Es gibt einen Wettbewerb zwischen Asien und Europa, wobei Europa weniger Öl als vielmehr fertige Produkte kauft", merkte Boltz an. Literpreise von mehr als 2 Euro bei Benzin und 2,50 bei Diesel würden ihn nicht überraschen.

Die Sperre der Straße von Hormuz hat wesentlich zu den steigenden Ölpreisen beigetragen. Zu den aktuellen Problemen kommt, dass die Houthi-Rebellen die Kontrolle über die Meeresenge Bab-al-Mandab übernehmen wollen. Dabei handelt es sich um eine Ausweichroute zur Straße von Hormuz. Für Saudi-Arabien wäre eine Sperre dieser Meeresenge mit beträchtlichem Aufwand - und beträchtlichen Mehrkosten - verbunden.

Österreichs Speicher gut gefüllt

Die kritische Situation in der Straße von Hormuz sorgte auch für einen steigenden Gaspreis. Zudem habe Europa im Sommer zugesehen, wie die Gasspeicher niedrig gefüllt waren, ergänzte der Energieexperte. Österreich steht, so Boltz, jedoch gut da: Die Gasspeicher sind zu 67,48 Prozent gefüllt. Nur bei einem sehr strengen Winter müsste Österreich auf die strategische Reserve von 20 Terawattstunden zurückgreifen. In Deutschland sind die Lager hingegen zu 50 Prozent und weniger gefüllt.

Mit dem steigenden Gaspreis ist zumindest mittelfristig auch mit steigenden Strompreisen zu rechnen: Der Gaspreis mal zwei entspricht laut Boltz dem Strompreis. Derzeit koste Gas 80 Euro je Megawattstunde - dies bedeute einen Strompreis von 160 bis 180 Euro je Megawattstunde. Österreich könne die Abhängigkeit von den internationalen Märkten reduzieren - mit mehr erneuerbarer Energie, mehr Geothermie und mehr Stromspeicher.

fel/med

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