Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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05.11.2026 19:42:52
Bomb Threats Disrupt European Flights and Rattle Passengers
Passengers recounted landing at a military base and being subjected to security checks and travel delays after threats that turned out to be hoaxes affected planes in Italy, Poland, Spain.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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