Bombardier Aktie
WKN DE: A1CYZP / ISIN: CA0977517055
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09.06.2026 09:46:57
Bombardier to grow Apac service hub in Singapore with S$100 million expansion
A new facility in JTC’s Seletar Aerospace Park will double the Canadian aircraft manufacturer’s footprint hereWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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