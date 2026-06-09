Bombardier Aktie
WKN DE: A1CYZP / ISIN: CA0977517055
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09.06.2026 09:46:57
Bombardier to grow Apac service hub in Singapore with S$100 million expansion
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