Bombay Burmah Trading: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bombay Burmah Trading hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Bombay Burmah Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,56 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34,64 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,28 Prozent auf 56,98 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at