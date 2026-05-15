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15.05.2026 06:31:29
Bombay Burmah Trading stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bombay Burmah Trading hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 63,63 INR gegenüber 44,24 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,18 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,19 Milliarden INR in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 178,10 INR. Im Vorjahr waren 160,90 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 195,39 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 182,94 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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