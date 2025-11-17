|
Bombay Burmah Trading verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bombay Burmah Trading hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34,64 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 36,22 INR je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bombay Burmah Trading in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 49,43 Milliarden INR im Vergleich zu 47,61 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
