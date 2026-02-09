Bombay Cycle Motor Agency: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bombay Cycle Motor Agency stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 11,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bombay Cycle Motor Agency in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,9 Millionen INR im Vergleich zu 28,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at