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09.11.2026 06:31:29
Bombay Cycle Motor Agency legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bombay Cycle Motor Agency gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,27 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,6 Millionen INR – ein Plus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bombay Cycle Motor Agency 27,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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