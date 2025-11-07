Bombay Cycle Motor Agency präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bombay Cycle Motor Agency lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,49 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 30,54 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Bombay Cycle Motor Agency mit einem Umsatz von insgesamt 27,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 6,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at