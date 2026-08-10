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10.08.2026 06:31:29
Bombay Cycle Motor Agency: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bombay Cycle Motor Agency hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 33,92 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bombay Cycle Motor Agency 40,38 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,3 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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