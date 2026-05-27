27.05.2026 06:31:29

Bombay Cycle Motor Agency stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bombay Cycle Motor Agency äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 11,65 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bombay Cycle Motor Agency -120,580 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 61,10 INR beziffert. Im Vorjahr hatten -77,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 124,24 Millionen INR, während im Vorjahr 103,72 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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