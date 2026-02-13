Bombay Dyeing Manufacturing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bombay Dyeing Manufacturing hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Bombay Dyeing Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 36,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,96 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at