Bombay Dyeing Manufacturing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bombay Dyeing Manufacturing hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,670 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,78 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,11 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at