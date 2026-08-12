Bombay Dyeing Manufacturing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bombay Dyeing Manufacturing lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,72 Prozent zurück. Hier wurden 43,4 Millionen USD gegenüber 44,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at