Bombay Dyeing Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bombay Dyeing Manufacturing hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,39 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 3,24 Milliarden INR, gegenüber 4,15 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at