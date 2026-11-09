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09.11.2026 06:31:29
Bombay Oxygen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Bombay Oxygen hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -405,31 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bombay Oxygen ein EPS von -347,760 INR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden -51,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bombay Oxygen -57,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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