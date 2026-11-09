Bombay Oxygen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bombay Oxygen hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -405,31 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bombay Oxygen ein EPS von -347,760 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden -51,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bombay Oxygen -57,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at