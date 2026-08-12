Bombay Oxygen hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bombay Oxygen hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1901,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1615,17 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 336,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 288,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at