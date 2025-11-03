|
Bombay Oxygen: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bombay Oxygen lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 347,76 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bombay Oxygen 1229,87 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 123,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -57,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 239,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
