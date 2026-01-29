Bombay Potteries Tiles: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bombay Potteries Tiles hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,46 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bombay Potteries Tiles ein EPS von -1,200 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at