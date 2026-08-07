Bombay Potteries Tiles informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bombay Potteries Tiles lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bombay Potteries Tiles ein Ergebnis je Aktie von -12,220 INR vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,89 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Bombay Potteries Tiles ein EPS von -83,020 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at