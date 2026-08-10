Bombay Super Hybrid Seeds gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bombay Super Hybrid Seeds hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bombay Super Hybrid Seeds ein EPS von 1,17 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,83 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,53 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at