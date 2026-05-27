Bombay Super Hybrid Seeds stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bombay Super Hybrid Seeds hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,42 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bombay Super Hybrid Seeds 0,410 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 664,3 Millionen INR – ein Plus von 44,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bombay Super Hybrid Seeds 459,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,54 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,09 Prozent auf 3,44 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at