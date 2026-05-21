Bombay Talkies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bombay Talkies hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat Bombay Talkies im vergangenen Quartal 0,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 60,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bombay Talkies 0,4 Millionen INR umsetzen können.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,00 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at