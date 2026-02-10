|
10.02.2026 06:31:29
Bombay Talkies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bombay Talkies hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Umsatzseitig standen 0,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bombay Talkies 0,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
