Bombay Talkies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bombay Talkies ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bombay Talkies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,3 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at