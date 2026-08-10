10.08.2026 23:20:38

Bombendrohung gegen US-Konsulat in Halifax - Verdächtiger festgenommen

HALIFAX (dpa-AFX) - Nach einer Bombendrohung gegen das US-Konsulat in der westkanadischen Stadt Halifax hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 54-Jährige werde derzeit verhört, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. In seinem Fahrzeug seien ein Propangastank sowie mehrere Behälter mit vermutlich brennbarer Flüssigkeit entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.

Die Polizei wurde demnach am Sonntagabend über eine Bombendrohung gegen die US-Vertretung informiert. In der Folge sei der Verdächtige identifiziert und geortet worden. Am Montagmorgen entdeckten Beamte sein Fahrzeug in einem Parkhaus. Wegen des Propangastanks und des Behälters mit mutmaßlich brennbarer Flüssigkeit sei eine Spezialeinheit für Sprengstoffe angerückt. Mehrere Straßen im Zentrum von Halifax seien gesperrt und Bereiche evakuiert worden. In der Nähe des Fahrzeugs sei zudem eine verdächtige Tasche gefunden worden.

Nach einer Untersuchung gab die Polizei später Entwarnung. Die gesperrten Straßen wurden wieder freigegeben. Über den Hintergrund der Drohung wurden zunächst keine Angaben gemacht./apo/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen