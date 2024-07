Bombenfund am Tesla-Werk: Entschärfung geplant

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Nach dem zweiten Bombenfund binnen weniger Wochen an der Tesla-Fabrik in Grünheide soll am Mittwoch ein weiterer Sprengkörper entschärft werden. Rund um die 250 Kilogramm schwere Bombe sei ein Sperrkreis von rund einem Kilometer eingerichtet worden, sagte ein Sprecher der Gemeinde. Davon betroffen ist demnach auch ein Teil des Betriebsgeländes und das nahegelegene Waldcamp der Tesla-Gegner. Die Aktivisten mussten bereits am Dienstag ihr Camp räumen. Laut Tesla hat die Sprengung keine Auswirkungen auf die Produktion.

Der Bahnhof Fangschleuse ist ab 7 Uhr gesperrt. Auch Busse fahren nicht über den Bahnhof. Die Gemeinde kündigte an, dass etwa zwei bis drei Stunden keine Züge den Bahnhof anfahren. Mit dem Ende der Sprengung sollte der Fahrplan wieder regulär aufgenommen werden./wpi/DP/ngu