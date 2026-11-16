Bombril stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bombril hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bombril 0,080 BRL je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bombril in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 499,9 Millionen BRL im Vergleich zu 473,3 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at