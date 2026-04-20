Bomesc Offshore Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bomesc Offshore Engineering hat am 17.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 52,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 540,9 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 257,6 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at