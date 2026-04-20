|
20.04.2026 06:31:29
Bomesc Offshore Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Bomesc Offshore Engineering hat am 17.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 52,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 540,9 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 257,6 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.