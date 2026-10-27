Bomesc Offshore Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bomesc Offshore Engineering lud am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im letzten Jahr hatte Bomesc Offshore Engineering einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 110,73 Prozent auf 589,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 279,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at