Bomin Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bomin Electronics präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Milliarden CNY – ein Plus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bomin Electronics 882,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at