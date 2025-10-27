Bomin Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bomin Electronics gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,00 Prozent auf 887,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 821,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at