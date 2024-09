Bomonti Elektrik Muhendislik Musavirlik Insaat Turizm ve Ticaret verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bomonti Elektrik Muhendislik Musavirlik Insaat Turizm ve Ticaret hat am 13.09.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,58 TRY. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bomonti Elektrik Muhendislik Musavirlik Insaat Turizm ve Ticaret im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,6 Millionen TRY. Im Vorjahresviertel waren 15,0 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at