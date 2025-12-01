Bomonti Elektrik Muhendislik Musavirlik Insaat Turizm ve Ticaret: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bomonti Elektrik Muhendislik Musavirlik Insaat Turizm ve Ticaret hat am 28.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,86 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bomonti Elektrik Muhendislik Musavirlik Insaat Turizm ve Ticaret -1,370 TRY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,12 Prozent auf 17,1 Millionen TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,1 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

