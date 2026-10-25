Surgery Partners Aktie
WKN DE: A14YWP / ISIN: US86881A1007
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25.10.2026 19:56:37
Bon Secours nears $6bn takeover of Bain-backed Surgery Partners
US hospital chain is the latest not-for-profit healthcare provider to seek a large dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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