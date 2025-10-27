Bonava (A) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bonava (A) veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,36 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,230 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bonava (A) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,43 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at