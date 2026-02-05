Bonava (A) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bonava (A) hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bonava (A) ein EPS von 0,490 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,14 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,25 Milliarden SEK ausgewiesen.

Bonava (A) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,280 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,850 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Bonava (A) im vergangenen Geschäftsjahr 7,73 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bonava (A) 8,19 Milliarden SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at