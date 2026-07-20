Bonava (A) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bonava (A) präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bonava (A) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 2,14 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at