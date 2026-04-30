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30.04.2026 06:31:29
Bonava (A): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Bonava (A) hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,54 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bonava (A) -0,700 SEK je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 713,0 Millionen SEK, gegenüber 1,13 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37,01 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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