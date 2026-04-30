Bonava (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bonava (B) stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,54 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,700 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 37,01 Prozent auf 713,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,180 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 1,72 Milliarden SEK geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at