27.10.2025 06:31:29
Bonava (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bonava (B) äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bonava (B) ein EPS von -1,230 SEK in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,20 Milliarden SEK – eine Minderung von 16,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,43 Milliarden SEK eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
