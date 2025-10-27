Bonava (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bonava (B) äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bonava (B) ein EPS von -1,230 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,20 Milliarden SEK – eine Minderung von 16,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,43 Milliarden SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at