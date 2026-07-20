Bonava (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bonava (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,09 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,34 Prozent auf 1,77 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,14 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,115 SEK sowie einem Umsatz von 2,10 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at