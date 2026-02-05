Bonava (B) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bonava (B) hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,71 SEK. Im letzten Jahr hatte Bonava (B) einen Gewinn von 0,490 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bonava (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,25 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,14 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,520 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,60 Milliarden SEK taxiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,280 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -1,850 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,72 Prozent auf 7,73 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,19 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,091 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 8,22 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at