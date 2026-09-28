Mutual Aktie
WKN: A0BLZW / ISIN: JP3909550000
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28.09.2026 17:54:34
Bond Investors Are Fleeing Mutual Funds for ETFs: Why $12B in ETF Inflows Matters Now
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