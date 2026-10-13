NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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13.10.2026 15:37:00

Bond Investors Are Wary of SpaceX's Borrowing Binge to Buy Nvidia Chips

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, is planning to take on another $40 billion in debt, and investors don't like it. At all.

How do I know that?

Because the price of credit default swaps on SpaceX debt is soaring. Credit default swaps (CDSs) are a type of insurance policy that debt investors can purchase to protect against the risk of default on debt instruments. At the beginning of June, the CDS price to protect $1 million of SpaceX debt against default cost $11,000. That's per year. Today, the same CDS costs $19,400, a 76% increase.

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