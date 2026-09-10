Bond Market Flashes a Rare Warning Signal: What History Says Happens to Stocks Next

The 30-year Treasury bond yield is one of the most important measures of U.S. government borrowing costs, and ultimately the cost of money. And that cost seems to be going up.

The 30-year Treasury yield recently rose above 5.2%. That's a level it hasn't reached since 2007. The last time bond yields reached this high, stock market crashes followed. The highest 30-year Treasury yields this century were in 2000, right before the dot-com crash.

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