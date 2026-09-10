Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
10.09.2026 12:20:00
Bond Market Flashes a Rare Warning Signal: What History Says Happens to Stocks Next
The 30-year Treasury bond yield is one of the most important measures of U.S. government borrowing costs, and ultimately the cost of money. And that cost seems to be going up.
The 30-year Treasury yield recently rose above 5.2%. That's a level it hasn't reached since 2007. The last time bond yields reached this high, stock market crashes followed. The highest 30-year Treasury yields this century were in 2000, right before the dot-com crash.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rare Holdings Ltd.
Analysen zu Rare Holdings Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.