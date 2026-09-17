Bond Market Sell-Off: Is It Really Safe to Invest Right Now?

If you haven't heard about it already, there's a massive sell-off in the bond market.

Holders of government bonds have been unloading them in reaction to outsize U.S. debt and elevated inflation, sending their prices lower and their yields, which move in the opposite direction of price, higher.

On Monday, the yield on the 10-year Treasury note rose above 5% for the first time since late 2023. And even back then, it remained above that level for just one day. The 10-year yield is now a full percentage point higher than it was before the Iran war began.

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