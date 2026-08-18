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18.08.2026 14:09:44
Bond Yields Jump and Stocks Slip as Iran Stalemate Unsettles Investors
The yield on the 30-year U.S. Treasury bond rose to its highest level in nearly 20 years.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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