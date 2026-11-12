Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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12.11.2026 23:16:00
Bond yields just saw their biggest surge since 2022 as expectations grow for more Fed rate hikes
Fed Chair Warsh’s quiet style of communicating interest-rate policy has led to more volatile markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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